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Более 60 тысяч рублей собрали в экодомах Удмуртии приюту для животных

10:30, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Более 60 тысяч рублей собрали в экодомах Удмуртии приюту для животных
10:30, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
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#Ижевск\n#регоператор\n#приют\n#сбор денег
Источник фото: ИА «Сусанин»
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Боксы для сбора средств установили полгода назад.

Ижевск. Удмуртия. В экодомах Удмуртии собрали более 60 тыс. рублей для приюта «Белый Бим». Об этом сообщает Регоператор республики «Спецавтохозяйство».

Полгода назад в экодомах установили боксы для сбора средств приюту. За это время было собрано 61 964 рубля.

С 2019 в приюте приняли десятки животных, переживших человеческую жестокость, несчастные случаи или имеющих проблемы со здоровьем. Сейчас здесь проживают 70 собак, 30 кошек, а также девять новорожденных щенят, найденных в мусорном баке. Животным нужно лечение и еда.

«Как только пристраиваем кого-то из наших постояльцев — это наша главная задача, подбираем нового «брошенку» и выхаживаем», — поделилась директор АНО «Приют для животных Белый Бим» Варвара Баширова.

10:30, 29 октября, 2024
Михей Кузнецов
журналист
200
0
#Ижевск\n#регоператор\n#приют\n#сбор денег