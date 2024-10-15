Сиделку, подозреваемую в жестоком избиении пожилой дамы в Удмуртии, вернули в СИЗО

Ижевск. Удмуртия. Верховный суд Удмуртии решил вернуть в СИЗО сотрудницу дома престарелых, которую обвиняют в причинении вреда здоровью, повлекшему смерть. Об этом сообщает Объединённая пресс-служба судов республики.

Напомним, по версии следствия, обвиняемая работала сиделкой в пансионате для пожилых. 13 июля 2024 года она на почве личных неприязненных отношений, обусловленных физическим и психическим состоянием погибшей, скинула последнюю с кровати, в результате чего та ударилась головой. После чего обвиняемая отбросила потерпевшую в сторону и стала наносить ей удары ногой по голове. В результате действий подсудимой спустя три недели потерпевшая скончалась в больнице.

9 августа обвиняемую отправили в СИЗО на 2 месяца, до 7 октября. В связи с истечением срока заключения под стражей следователь обратился в Ленинский районный суд Ижевска с ходатайством о продлении срока содержания под стражей. Но райсуд в удовлетворении ходатайства отказал, изменив меру пресечения с заключения под стражу на домашний арест. Прокуратура обжаловала этот судебный акт.

15 октября в Верховном Суде Удмуртии эту апелляцию рассмотрели. ВС УР пришёл к выводу, что суду первой инстанции следовало принять во внимание не только характер обвинения (подсудимая обвиняется в совершении особо тяжкого преступления против жизни и здоровья человека, за которое уголовным законом предусмотрено наказание только в виде лишения свободы сроком до пятнадцати лет), но также дать оценку доводам следователя об отсутствии у обвиняемой пригодного для проживания жилья, её возможности оказать давление на свидетелей по делу, а также принять во внимание показания свидетелей о вспыльчивости и агрессивности обвиняемой.

В итоге Верховный Суд республики отменил постановление Ленинского райсуда, удовлетворил ходатайство следователя о продлении срока содержания обвиняемой под стражей. Даму отправили в СИЗО ещё на 1 месяц, до 7 ноября 2024 года. Обвиняемую взяли под стражу в зале суда.