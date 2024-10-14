Полиция в Ижевске проверила школу после сигнала Екатерины Мизулиной

Ижевск. Удмуртия. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своём ТГ-канале об информации относительно безопасности школ Ижевска. Пост появился поздним вечером 13 октября.

«Ижевск: инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала руководитель цензурирующей организации.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Сусанину» сообщили, что сигнал получили, по данному факту проводится проверка. Указанная школа была обследована, угроз не обнаружено.