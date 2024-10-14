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Полиция в Ижевске проверила школу после сигнала Екатерины Мизулиной

10:30, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
Полиция в Ижевске проверила школу после сигнала Екатерины Мизулиной
10:30, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
557
0
#Ижевск\n#Екатерина Мизулина\n#проверка школы
Фото: wikimedia.org (Чен Е. О.)
557
0

Угроз на объекте не обнаружено.

Ижевск. Удмуртия. Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина сообщила в своём ТГ-канале об информации относительно безопасности школ Ижевска. Пост появился поздним вечером 13 октября.

«Ижевск: инфо о каналах с угрозами школам направили в правоохранительные органы», — написала руководитель цензурирующей организации.

В пресс-службе МВД по Удмуртии «Сусанину» сообщили, что сигнал получили, по данному факту проводится проверка. Указанная школа была обследована, угроз не обнаружено.

10:30, 14 октября, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
557
0
#Ижевск\n#Екатерина Мизулина\n#проверка школы