В Удмуртии более 1,4 тысяч семей получили невыплаченные остатки средств маткапитала

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии продолжается выплата остатков из средств материнского капитала. На сегодняшний день их уже получили боле 1,4 тысяч семей, сообщили в отделении Социального фонда России в Удмуртии.

Неиспользованный остаток маткапитала определяется по фактической сумме на сертификате в день обращения его владельца за выплатой. Начисление происходит, если сумма не превышает 10 тысяч рублей. В настоящий момент в Удмуртии такую выплату могут получить более 8 тысяч семей.

«Для получения единовременной выплаты достаточно написать заявление на портале госуслуг либо в клиентской службе ОСФР или МФЦ. Заявление рассматривается в течение 10 рабочих дней, а средства перечисляются в течение 5 рабочих дней на банковский счет, указанный в заявлении. Отмечу, что сумму остатка на сертификате вписывать не требуется, поскольку эти данные есть в распоряжении фонда. По итогам сентября Отделение СФР по Удмуртии уже выплатило неиспользованный остаток маткапиала 1401 семье республики. Потратить эти средства родители могут на любые цели», – пояснил управляющий отделением Социального фонда России по Удмуртии Алексей Бельтюков.