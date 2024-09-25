Исследование: на какие машины россияне меняют подержанные авто ушедших брендов

Россия. Эксперты банков ВТБ, «Открытие» и компании «Автомаркетолог» определили самые востребованные у россиян машины с пробегом. На первом месте - отечественные бренды, которые по итогам восьми месяцев заняли 28% и обогнали исторических лидеров б/у сегмента – «японцев». Топ-3 все еще замыкают немецкие марки, но спрос на них существенно снизился. При этом наибольший рост продаж показывают подержанные «легковушки» из КНР.

По итогам 8 месяцев 2024 года в целом продажи подержанных машин в России сократились на 6,3% - примерно до 4,2 млн единиц. Такая динамика связана со смещением спроса на рынок новых авто.

Среди тех, кто в текущих условиях все же предпочитает машины с пробегом, по-прежнему популярны российские, японские и немецкие бренды. Однако если продажи первых за 8 месяцев этого года выросли на 2% (до 1,16 млн единиц), а их доля достигла 28%, то спрос на «легковушки» из Японии и Германии заметно снизился. За год продажи таких машин сократились на 13% и 11% соответственно (до 1,08 млн и 556 тыс. единиц). В результате на исторических лидеров сегмента – «японцев» – пришлось 26% в структуре рынка, что позволило «россиянам» сместить их с первой позиции. Доля немецких брендов снизилась до 13,4%, тем не менее, им удалось сохранить третью строчку.

«Укрепление российских брендов на рынке авто с пробегом — это предсказуемый тренд, связанный в том числе с их обширным парком в нашей стране. Снижение показателей перепродаж можно объяснить и заметным ростом среднего срока владения автомобилем. По нашим оценкам, он сейчас составляет 5-6 лет», - прокомментировала исполнительный директор компании «Автомаркетолог» Татьяна Акимова.

Заметно за последний год сократился спрос на британские (-14%, до 31,8 тыс.) и американские (-13%, до 280 тыс.) подержанные «легковушки». Но их доли в структуре вторичного рынка остались сопоставимы с прошлым августом - 0,8% и 6,7%. Стабильна пока и доля «корейцев» (13,2%), кроме того, в этой категории авто фиксируется минимальное снижение перепродаж среди других «недружественных» брендов (-6%, до 548,2 тыс. ед.).

В категории российских брендов на рынке авто с пробегом лидирует Lada. За январь-август этого года в стране было перепродано 1,02 млн таких машин против 1 млн годом ранее. Среди «японцев» на первом месте Toyota, продажи у которой сократились с 495,4 тыс. до 421,7 тыс. авто. У «немцев» в топе - Volkswagen, показавший спад перепродаж к прошлому году с 196 тыс. до 180,4 тыс. авто. На первом месте среди подержанных корейских марок - Kia и Hyundai - их продажи за год снизились до 250,5 тыс. и 205,6 тыс машин соответственно против 260,8 тыс. и 223,6 тыс. машин.

На фоне снижения спроса в наиболее емких категориях вторичного рынка — японские, немецкие, корейские марки — растут продажи китайских автомобилей. С января по август 2024 года они увеличились более чем в 1,5 раза - до 140,5 тыс. единиц.

«На рынке новых машин марки из КНР уже занимают более 50%, а вот доля поддержанных «китайцев» все еще минимальна - на уровне 3%. В б\у сегменте они еще несколько лет будут «вызревать», но небыстро: господдержка и субсидированные программы производителей будут стимулировать российских водителей покупать именно новые авто из КНР», — добавил начальник управления «Автокредитование» ВТБ Алексей Бочарников.