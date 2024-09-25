В Ижевске начался сбор макулатуры в рамках всероссийской акции

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал пятый сезон ежегодной Всероссийской акции по сбору макулатуры «БумБатл» (18+). Об этом сообщает пресс-служба Минприроды Удмуртской Республики.

Акция проводится по национальному проекту «Экология». Акция продлится до 15 ноября. Поучаствовать в сборе могут все желающие, в том числе: детские сады, школы, средние и высшие учебные заведения, а также коллективы организаций и предприятий.

Зарегистрироваться и найти ближайшую точку на карте можно на сайте проекта.