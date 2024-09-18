Авито Услуги: за год спрос на экскурсии для детей увеличился на 38%

Ижевск. Удмуртия. С началом учебного года стартует новый сезон познавательных экскурсий для школьников, призванных сделать обучение интересным и запоминающимся. Аналитики Авито Услуг выяснили, как изменился спрос на увлекательные экскурсии, которые помогут ребятам углубить свои знания в различных областях науки, культуры и истории.

По данным Авито Услуг, за год (август 2023-го к августу 2024-го) спрос на школьные экскурсии увеличился на 38%. За 8 месяцев текущего года (январь 2024-го к августу 2024-го) спрос на школьные экскурсии увеличился на 357%.

Во время экскурсий дети посещают музеи естественной истории и научные лаборатории, где школьники могут увидеть эксперименты и даже принять участие в них. Экскурсии по историческим местам и памятникам, раскрывающие тайны прошлого и культурные особенности разных эпох, помогают с изучением истории России. В театрах, галереях и творческих мастерских дети могут окунуться в мир искусства и попробовать себя в роли художников и актеров.

Экскурсии разрабатывают с учётом возрастных особенностей детей и делают так, чтобы школьники активно вовлекались в процесс.