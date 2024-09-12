В Удмуртии осудили экс-руководителя МУП ЖКХ Можги за махинации с фиктивными договорами

Можга. Удмуртия. В Можге вынесли приговор в отношении бывшего руководителя городского МУП ЖКХ, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии.

Напомним, осенью 2023 года обвиняемый заключил со своей дочерью, которая не знала о намерениях отца, договор на оказание услуг для МУП ЖКХ. Фактически работа по разработке плана ликвидации аварии на котельных и разработке технического плана обслуживания котельных выполнена не была, но за оказанные услуги выплатили 34 800 рублей.

По аналогичной схеме фигурант заключил с дочерью договор на составление отчетов по охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, сведений о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы, сведений об использовании воды. За это из бюджета также было выплачено 34 800 рублей.

В результате был причинён имущественный ущерб МУПу. На суде мужчина свою вину полностью признал и ходатайствовал о постановлении приговора без разбирательства Фемидой.

Суд назначил ему наказание в виде 50 000 рублей штрафа.