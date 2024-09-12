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В Удмуртии осудили экс-руководителя МУП ЖКХ Можги за махинации с фиктивными договорами

12:50, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии осудили экс-руководителя МУП ЖКХ Можги за махинации с фиктивными договорами
12:50, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Можга\n#Удмуртия\n#суд
Фото: unsplash.com
154
0

В результате противоправных действий из бюджета было похищено 34 800 рублей. 

Можга. Удмуртия. В Можге вынесли приговор в отношении бывшего руководителя городского МУП ЖКХ, который обвинялся в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба судов Удмуртии. 

Напомним, осенью 2023 года обвиняемый заключил со своей дочерью, которая не знала о намерениях отца, договор на оказание услуг для МУП ЖКХ. Фактически работа по разработке плана ликвидации аварии на котельных и разработке технического плана обслуживания котельных выполнена не была, но за оказанные услуги выплатили 34 800 рублей. 

По аналогичной схеме фигурант заключил с дочерью договор на составление отчетов по охране атмосферного воздуха, об отходах производства и потребления, сведений о рекультивации земель, снятии и использовании плодородного слоя почвы, сведений об использовании воды. За это из бюджета также было выплачено 34 800 рублей. 

В результате был причинён имущественный ущерб МУПу. На суде мужчина свою вину полностью признал и ходатайствовал о постановлении приговора без разбирательства Фемидой. 

Суд назначил ему наказание в виде 50 000 рублей штрафа. 

12:50, 12 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
154
0
#Можга\n#Удмуртия\n#суд