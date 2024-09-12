В Удмуртии с начала года зарегистрировано 107 случаев «мышиной лихорадки»

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии снизилась заболеваемость «мышиной лихорадкой» по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

За 8 месяцев текущего года в Удмуртии зарегистрировали 107 случаев заражения людей ГЛПС. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года было 365 заражений.

С начала 2024 года случаи «мышиной лихорадки» зарегистрированы в 13 районах: Вавожском, Воткинском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Кизнерском, Малопургинском, Селтинском, Сюмсинском, Увинском, Якшур-Бодьинском, Шарканском и Можгинском. А также в четырёх городах: Ижевске, Можге, Воткинске и Сарапуле.

Самые высокие показатели заболеваемости фиксируются в Кизнерском (17 случаев) и Сюмсинском (7 случаев) районах.