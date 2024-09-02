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На улице 10 лет Октября в Ижевске начался ямочный ремонт

15:25, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На улице 10 лет Октября в Ижевске начался ямочный ремонт
15:25, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт
Фото: ИА «Сусанин»
69
0

Жители продолжают жаловаться на состояние проезжей части.

Ижевск. Удмуртия. Дорожники уже приступили к устранению ям на улице 10 лет Октября в Ижевске, заверили в управлении благоустройства города. 

Горожане жалуются, что на улице 10 лет Октября у остановки «Чехова» невозможно пересекать трамвайные пути. 

«Работы по устранению аварийных дефектов по улице 10 лет Октября ведутся», — сообщили в управлении благоустройства. 

Отметим, что ранее были обещания провести ямочный ремонт на этой улице до 16 августа.

15:25, 02 сентября, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
69
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#ямочный ремонт