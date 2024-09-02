На улице 10 лет Октября в Ижевске начался ямочный ремонт

Ижевск. Удмуртия. Дорожники уже приступили к устранению ям на улице 10 лет Октября в Ижевске, заверили в управлении благоустройства города.

Горожане жалуются, что на улице 10 лет Октября у остановки «Чехова» невозможно пересекать трамвайные пути.

«Работы по устранению аварийных дефектов по улице 10 лет Октября ведутся», — сообщили в управлении благоустройства.

Отметим, что ранее были обещания провести ямочный ремонт на этой улице до 16 августа.