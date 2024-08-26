Фестиваль амбассадоров дворового спорта состоялся в Ижевске 

Ижевск. Удмуртия. Активные жители Ижевска приняли участие в «Фестивале амбассадоров дворового спорта» (0+).

Мероприятие состоялось 24 августа в Ижевске. В фестивале поучаствовали представители школ, детских садов, общественных организаций и просто активные горожане, которые занимаются развитием дворовых активностей в городе. Они собрались, чтобы поделиться опытом и узнать новую информацию, которая поможет им в дальнейшем развивать свою деятельность. Например, спикеры рассказали, как развивать свои каналы коммуникации и паблики, как привлечь спонсоров к спортивным проектам, как выиграть грант и как в принципе организовать дворовую активность по всему городу.

«Самое главное, что здесь собрались люди, которые развивают спорт прямо снизу и которым это интересно. Они берут и в своих группах, дворах, компаниях проводят мероприятия. И теперь они знают, что они не одни, что могут выигрывать гранты и развивать их вид спорта в детском садике или в школе. Дворовый спорт — это о желании людей им заниматься и о возможности, которую нужно им предоставить», — заявил основатель Хоккей-на-валеночной лиги Михаил Смагин.

Участники фестиваля пришли как за новыми знаниями, так и за полезными знакомствами, чтобы расширять свои проекты и вовлекать в спорт как можно больше людей.

«Я пришёл потому, что я хочу, чтобы идея, которую я продвигаю, а именно уличный баскетбол, и в целом мероприятия, которые должны в летний период задействовать всех ребят, масштабировалась. Дети должны отвлекаться от гаджетов и хоть немного двигаться. Для них надо что-то организовывать, что-то, что им будет интересно. Самое главное, что меня привело сюда — найти контакты, и я сегодня записал три телефона, которые мне помогут продвинуть мой проект дальше. Я ведь не могу достучаться до всех школ, а эти люди могут», — поделился член Федерации баскетбола Удмуртии Николай Безумов.

Одна участница даже приехала на фестиваль из Нижнего Тагила. Представитель муниципального бюджетного учреждения допобразования «Разведчик» Екатерина Плюхина рассказала, что знакома с Михаилом Смагиным с 2023 года. Клуб заинтересовался активностями, которые проводятся в Ижевске, и игры по настольнику и хоккею на валенках начали проводить и в Нижнем Тагиле.

«Для себя я бы назвала Ижевск кузницей дворового спорта, потому что здесь очень много интересных и новых направлений: это и бои на дуэльных подушках, стрит-баскетбол, настольник и хоккей на валенках. Практика на самом деле очень интересная, и хотелось бы её привести к нам в Нижний Тагил, чтобы это так же вирусно распространялось, и как можно больше людей вовлеклись в дворовый спорт», — прокомментировала Екатерина Плюхина.

Помимо интеллектуальной деятельности, на фестивале присутствовала и спортивная составляющая. После разговоров про различные виды дворового спорта участники сыграли в настольный теннис, баскетбол, настольник, «девять камешков» и даже провели бои на дуэльных подушках.

«Мне очень понравилось. Побольше бы таких мероприятий, на которых были бы представители СМИ, общественности, каких-то управляющих организаций и представители власти, потому что без помощи государства, к сожалению, мы не сможем справиться. Всё, что мы сейчас имеем, это индивидуальная заслуга людей, которые называют себя амбассадорами, и хочется, чтобы им кто-то помог», — заявила директор реабилитационного центра «Адели» Людмила Чеснокова.

В завершение фестиваля участники решили создать общий проект и провести ижевский марафон дворового спорта, во время которого на разных площадках города пройдут дворовые игры.