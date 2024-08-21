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Администрация Ижевска назвала фейками сообщения о закрытии автобусных маршрутов №29 и №79

16:55, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Администрация Ижевска назвала фейками сообщения о закрытии автобусных маршрутов №29 и №79
16:55, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки
Фото: ИА «Сусанин»
210
0

Сообщение распространялись фейковым аккаунтом.

Ижевск. Удмуртия. В соцсетях начали появляться фейковые аккаунты администрации Ижевска, распространяющие недостоверную информацию. 

Так, в комментариях одного из городских сообществ в VK было размещено сообщение о от аккаунта «Администрация Ижевска» о закрытии автобусных маршрутов №26 и №79, что вызвало справедливое негодование горожан, учитывая трудную ситуацию с транспортом в городе. Однако информация оказалась недостоверной, а сам аккаунт муниципалитета фейковым. 

«Информация о закрытии маршрутов № 26 и 79 является недостоверной. Просим не доверять неофициальным источникам. В некоторые периоды возникает нехватка кадров (водителей и кондукторов) на муниципальных маршрутах. По этой причине на линию выходит меньшее количество заявленной техники», — ответил официальный аккаунт горадминистрации в VK.

Горожанам напомнили, как отличить настоящий аккаунт госорганизации от фейскового.

Об официальном статусе говорят:

·        специальная отметка «Госорганизация», она подтверждена через Госуслуги;

·        синяя галочка рядом – это значит, сообщество прошло верификацию, еще одну проверку на подлинность;

·        профиль – он всегда открытый, без кнопки «отправить заявку».

16:55, 21 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
210
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#фейки