Администрация Ижевска назвала фейками сообщения о закрытии автобусных маршрутов №29 и №79

Ижевск. Удмуртия. В соцсетях начали появляться фейковые аккаунты администрации Ижевска, распространяющие недостоверную информацию.

Так, в комментариях одного из городских сообществ в VK было размещено сообщение о от аккаунта «Администрация Ижевска» о закрытии автобусных маршрутов №26 и №79, что вызвало справедливое негодование горожан, учитывая трудную ситуацию с транспортом в городе. Однако информация оказалась недостоверной, а сам аккаунт муниципалитета фейковым.

«Информация о закрытии маршрутов № 26 и 79 является недостоверной. Просим не доверять неофициальным источникам. В некоторые периоды возникает нехватка кадров (водителей и кондукторов) на муниципальных маршрутах. По этой причине на линию выходит меньшее количество заявленной техники», — ответил официальный аккаунт горадминистрации в VK.

Горожанам напомнили, как отличить настоящий аккаунт госорганизации от фейскового.

Об официальном статусе говорят:

· специальная отметка «Госорганизация», она подтверждена через Госуслуги;

· синяя галочка рядом – это значит, сообщество прошло верификацию, еще одну проверку на подлинность;

· профиль – он всегда открытый, без кнопки «отправить заявку».