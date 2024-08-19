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Итоги дня: новый министр экономики Удмуртии и готовность Удмуртии к приёму жителей Курской области

18:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: новый министр экономики Удмуртии и готовность Удмуртии к приёму жителей Курской области
18:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также погода на неделю.

Ижевск. Удмуртия. Коротко о главных новостях дня.

Новый министр

Министерство экономики Удмуртии возглавит Анна Слугина. Он сменит на этом посту Сергея Юрина, проработавшего меньше года. 

Приём переселенцев

Глава Удмуртии Александр Бречалов в ходе аппаратного совещания сообщил, что республика готовится к приёму вынужденных переселенцев из Курской области. Всего, по словам Бречалова, в пунктах временного размещения региона находятся 308 человек. 

Погода на неделю

В Удмуртии сохранится дождливая и пасмурная погода. В республике до пятницы будут идти кратковременные дожди. В ночь на среду осадки усилятся, местами пройдут грозы. В ночные часы и утром ожидается туман. Дневные температуры воздуха будут колебаться в районе +15…+22 градусов. 

Предпоказ

Предпоказ фильма «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» состоится 27 августа в культурном комплексе «Центральный» в Завьялово. 

Лучший пахарь

Одиннадцатый Открытый чемпионат России по пахоте выиграл житель Удмуртии Вячеслав Егоров. Соревнования прошли с 16 по 18 августа в Саратовской области. 

Покинул пост

Начальник Управления по физической культуре, спорту и молодёжной политике администрации Ижевска Андрей Васюков покинет свой пост. Он возглавлял управление с 2021 года. 

Приостановлена работа

В частном доме престарелых в селе Шаркан выявлены нарушения требований пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Судебные приставы исполнили решение суда о приостановление работы дома престарелых до устранения выявленных нарушений.

Постояльцев временно разместили в социальных учреждениях и больницах республики. 

18:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
20
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня