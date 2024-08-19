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В Шаркане приостановили работу частного дома престарелых

17:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Шаркане приостановили работу частного дома престарелых
17:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#дом престарелых\n#приставы
Фото: УФССП по Удмуртии
61
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В учреждении также выявлены нарушения.

Шаркан. Удмуртия. В частном доме престарелых в селе Шаркан выявлены нарушения, которые могли привести к трагедии. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Удмуртии.

Помещение пансионата не отвечают требованиям пожарной безопасности и санитарно-эпидемиологического законодательства. Судебные приставы исполнили решение суда о приостановление работы дома престарелых до устранения выявленных нарушений.

Постояльцев временно разместили в социальных учреждениях и больницах республики.

Напомним, в Ижевске сиделку частного пансионата подозревают в избиении 87-летней подопечной. Пожилая женщина скончалась.

17:00, 19 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
61
0
#Шаркан\n#Удмуртия\n#дом престарелых\n#приставы