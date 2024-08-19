Житель Удмуртии выиграл Открытый чемпионат России по пахоте

Саратов. Саратовская область. Одиннадцатый Открытый чемпионат России по пахоте выиграл житель Удмуртии Вячеслав Егоров. Об этом сообщает компания «Росагролизинг» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли с 16 по 18 августа в Саратовской области. В чемпионате участвовали 43 механизатора из 30 регионов России, а также из Южной Осетии и Республики Беларусь.

Вячеслав Егоров занял первое место и в награду получил трактор «Агромаш 75-ТК». Серебро завоевал Сергей Митрофанов из Мордовии, а бронзу — Николай Пичкалёв из Пермского края.

«Уверен, мы достигли своей основной цели — привлечь внимание людей к аграрному труду, показать отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны», — прокомментировал гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов.