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Житель Удмуртии выиграл Открытый чемпионат России по пахоте

15:00, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Житель Удмуртии выиграл Открытый чемпионат России по пахоте
15:00, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Удмуртия\n#Саратов\n#соревнования\n#победа
Фото: Росагролизинг
233
0

Он обошёл механизаторов из Мордовии и Пермского края.

Саратов. Саратовская область. Одиннадцатый Открытый чемпионат России по пахоте выиграл житель Удмуртии Вячеслав Егоров. Об этом сообщает компания «Росагролизинг» на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Соревнования прошли с 16 по 18 августа в Саратовской области. В чемпионате участвовали 43 механизатора из 30 регионов России, а также из Южной Осетии и Республики Беларусь.

Вячеслав Егоров занял первое место и в награду получил трактор «Агромаш 75-ТК». Серебро завоевал Сергей Митрофанов из Мордовии, а бронзу — Николай Пичкалёв из Пермского края.

«Уверен, мы достигли своей основной цели — привлечь внимание людей к аграрному труду, показать отрасль, которая обеспечивает продовольственную безопасность страны», — прокомментировал гендиректор «Росагролизинга» Павел Косов.  

15:00, 19 августа, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
233
0
#Удмуртия\n#Саратов\n#соревнования\n#победа