Предпоказ фильма «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» пройдёт 27 августа

Завьялово. Удмуртия. Жителей Удмуртии приглашают на предпоказ научно-популярного документального фильма «Емельян Пугачёв. Пламя Прикамья» (12+). Об этом в соцсетях рассказал режиссёр проекта Владислав Степанов.

Показ приурочен к 250-летию с начала восстания под предводительством Емельяна Пугачёва. Напомним, что волна Крестьянской войны прокатилась и по Удмуртии в 1773-1774 годах. Она делилась на два этапа с участием сил повстанцев и непосредственно самого Емельяна Ивановича.

«Наконец, можно сказать «Приходите смотреть наш фильм о Пугачёве в Удмуртии»! Мы с командой отсмотрели монтаж уже несколько раз — буквально по секундам знаем, что и где в фильме происходит. Сейчас делаем финальный этап постпродакшна: Дмитрий Сергеевич в Москве красит фильм, Дмитрий Якимов в поездках сводит звук и делает саунд дизайн, Пётр Львович и наш художник Татьяна Касаткина уже допилили и анимировали скетчи, а Анастасия Юрпалова готовит зрительный зал к просмотру», — написал мастер.

Показ состоится во вторник, 27 августа, в 17:00 в Завьялово, в культурном комплексе «Центральный» (улица Чкалова, 38).

Вход на мероприятие свободный.

Напомним, что сам фильм является проектом Завьяловского музея истории и культуры. Средства на него получены за счёт гранта Президентского фонда культурных инициатив.