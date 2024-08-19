Активные жители Воткинска пройдут 50 км по Казани

Воткинск. Удмуртия. Прогулку по Казани протяженностью 50 км запланировали жители Воткинска. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинска.

Пешую прогулку организовывает местный житель, активист, сторонник здорового образа жизни, тренер спортклуба Андрей Ложкин. Он уже несколько лет собирает группы и проводит оздоровительные пешие прогулки по красивым и живописным местам Удмуртии и России.

«Занимаясь чем-либо, перед собой обязательно нужно ставить цели и задачи! Вот и мы решили каждый год совершать пешие прогулки на 50 км по разным городам. В 2022 году — Москва, в 2023 — Санкт-Петербург, в этом году решили пройти 50 км в Казани», — написал Андрей Ложкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Прогулка состоится 24 августа ориентировочно с 09:00. Жители Воткинска пройдут по улицам, паркам, скверам, а также центральным и спальным районам Казани. Таким образом, пешеходы рассмотрят город со всех сторон.

«Благодаря новым местам, преодолеть 50 км становится легче, но попотеть в любом случае придется», — отметил Андрей Ложкин.

Поучаствовать в прогулке может каждый. Начинающим предлагают попробовать пройти первые километры и не стараться преодолеть всю дистанцию. Записаться на прогулку и узнать больше информации можно у Андрея Ложкина на его странице в соцсети «ВКонтакте».