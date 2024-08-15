Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Автошкола «ЛидерПро»: Как действовать, когда Авария Возможна Лонгрид Жизнь до и после Лонгрид Из Удмуртии в столичные рантье Лонгрид

Ольга Абрамова осмотрела строительство третьего водогрейного котла на Ижевской ТЭЦ-1

11:13, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Ольга Абрамова осмотрела строительство третьего водогрейного котла на Ижевской ТЭЦ-1
11:13, 15 августа, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
311
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Ольга Абрамова\n#ТЭЦ-1
Фото: Фото: пресс-служба главы и правительства Удмуртии
311
0

Крупный инфраструктурный объект должен быть готов уже в этом году.

Ижевск. Удмуртия. Исполняющей обязанности председателя республиканского правительства Ольге Абрамовой показали мощности Ижевской ТЭЦ-1. На станции идёт подготовка к отопительному периоду и строится третий водогрейный котёл, который повысит надёжность теплоснабжения города даже при экстремально низких температурах.

Ольга Абрамова впервые побывала на ТЭЦ-1. Экскурсию по основным узлам станции провёл директор Удмуртского филиала «Т Плюс» Ярослав Балобанов. Маршрут пролегал через новый блок парогазовой установки, введённый в эксплуатацию в 2014 году и водогрейную котельную,пущенную в работу в 2021 году. А также - через площадку строящегося третьего водогрейного котла станции. Его устанавливают при участии Фонда развития территорий.