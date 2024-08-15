Ольга Абрамова осмотрела строительство третьего водогрейного котла на Ижевской ТЭЦ-1

Ижевск. Удмуртия. Исполняющей обязанности председателя республиканского правительства Ольге Абрамовой показали мощности Ижевской ТЭЦ-1. На станции идёт подготовка к отопительному периоду и строится третий водогрейный котёл, который повысит надёжность теплоснабжения города даже при экстремально низких температурах.

Ольга Абрамова впервые побывала на ТЭЦ-1. Экскурсию по основным узлам станции провёл директор Удмуртского филиала «Т Плюс» Ярослав Балобанов. Маршрут пролегал через новый блок парогазовой установки, введённый в эксплуатацию в 2014 году и водогрейную котельную,пущенную в работу в 2021 году. А также - через площадку строящегося третьего водогрейного котла станции. Его устанавливают при участии Фонда развития территорий.