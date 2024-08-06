В Удмуртии исторический фестиваль «Русь дружинная» собрал около пяти тысяч гостей

Воткинск. Удмуртия. Фестиваль исторической конструкции «Русь дружинная» (0+) собрал в Удмуртии около пяти тысяч человек. Опен-эйр проходил 3-4 августа в Воткинском районе. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

«Русь дружинная» — один из самых крупных и красочных фестивалей исторической реконструкции в стране. Над фестивальной площадкой в течение двух дней раздается конское ржание и лязг доспехов и мечей, разносятся ароматы приготовленной на огне пищи, звучат старинные баллады и гимны», — рассказала министр по туризму Удмуртии Юлия Бадаш.

В рамках фестиваля проходил турнир «Первая сотня», в котором мальчики и девочки учатся обращаться с холодным оружием, сражаясь командами или как дуэлянты.

«Мы с самого начала существования фестиваля насыщаем его программу активностями для детей, мотивируем приезжать к нам целыми семьями, потому что видим: фестиваль становится для ребят превосходным уроком истории — российской и европейской, и «прививкой патриотизма», — рассказали организаторы мероприятия, Ольга и Николай Сергеевы.

Помимо этого, проходили реальные бои на двуручных мечах, мастер-классы и другие развлечения.

Напомним, ранее сообщалось что рок-фестиваль «Улетай» собрал в этом году рекордное количество посетителей.