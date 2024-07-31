Пяти районам Удмуртии выплатят дотации для стимулирования развития

Ижевск. Удмуртия. Министерство финансов Удмуртии провело мониторинг качества управления муниципальными образованиями бюджетными средствами. По результатам проверки распределили оценки и поощрили лучшие районы.

На портале Udmurt.ru опубликовано распоряжение правительства о распределении дотаций для стимулирования развития районов республики. Общая сумма выплат составила 10 млн рублей.

3 млн рублей получит Дебёсский район, по 2 млн рублей доведут до Каракулинского и Можгинского районов, по 1,5 млн рублей выделят Якшур-Бодьинскому и Увинскому районам.