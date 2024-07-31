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Пяти районам Удмуртии выплатят дотации для стимулирования развития

10:10, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Пяти районам Удмуртии выплатят дотации для стимулирования развития
10:10, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#дотации
Фото: ИА «Сусанин»
40
0

Общая сумма средств составила 10 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. Министерство финансов Удмуртии провело мониторинг качества управления муниципальными образованиями бюджетными средствами. По результатам проверки распределили оценки и поощрили лучшие районы. 

На портале Udmurt.ru опубликовано распоряжение правительства о распределении дотаций для стимулирования развития районов республики. Общая сумма выплат составила 10 млн рублей. 

3 млн рублей получит Дебёсский район, по 2 млн рублей доведут до Каракулинского и Можгинского районов, по 1,5 млн рублей выделят Якшур-Бодьинскому и Увинскому районам. 

10:10, 31 июля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
40
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Правительство\n#дотации