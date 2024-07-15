Более 5 900 детей появилось на свет в роддомах Удмуртии за первую половину 2024 года

Ижевск. Удмуртия. За первые шесть месяцев 2024 года в роддомах Удмуртии на свет появилось 5 954 ребёнка, в том числе 62 двойни. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава республики.

Всем новорождённым был проведён неонатальный скрининг, который позволяет выявить опасные наследственные болезни. В результате тестирования было выявлено семь случаев генетических заболеваний.

«Радостно, что большинство женщин в Удмуртии встают на учёт по беременности до 12 недель – это позволяет нам вовремя провести все исследования, чтобы выявить возможные патологии развития плода. В республике также действует система медико-социальной поддержки будущих мам, благодаря работе врачей и психологов в 2023 году 364 женщины отказалось от мысли сделать аборт и родили здоровых малышей», – рассказала главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Удмуртии Елена Сахабутдинова.

В рамках нацпроекта «Демография» ежегодно более 800 семейных пар имеют возможность пройти бесплатную программу экстракорпорального оплодотворения (ЭКО) по ОМС. В 2023 году благодаря этому в Удмуртии появился 141 ребёнок.