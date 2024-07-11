Увидев эвакуацию своей машины, ижевчанин сразу выплатил долг по алиментам в 475 тысяч рублей

Ижевск. Удмуртия. 50-летний житель Ижевска, чтобы избежать эвакуации машины, сразу выплатил большую задолженность. Об этом сообщает пресс-служба управления Федеральной службы судебных приставов России по Удмуртии.

Ранее суд обязал горожанина выплачивать на содержание дочери алименты в размере 1/6 части от всех видов дохода. Но мужчина не делал этого, и за четыре года накопил долг в размере 475 тыс. рублей.

Сотрудники Устиновского районного отделения судебных приставов Ижевска установили, что должнику принадлежит автомобиль «ЛАДА Веста». В результате они составили акт описи и ареста авто.

Когда мужчина увидел свой автомобиль на эвакуаторе, то в течение 15 минут полностью оплатил все свои долги: алименты, налоги и исполнительский сбор.