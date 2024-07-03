В Удмуртии с начала года совершено более 600 преступления на семейно-бытовой почве

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первые шесть месяцев текущего года совершено 644 преступления на социально-бытовой почве. Для контроля за ситуацией в республике до 9 июля будет проходить оперативно-профилактическое мероприятие по предупреждению семейно-бытового насилия. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

Целью профилактических мероприятий является выявление и постановке на учет лиц, допускающих правонарушения в быту, а также неблагополучных семей выявление и постановка на учет лиц, от которых можно ожидать совершения подобных преступлений.

С начала года в Удмуртии совершено 644 преступления на семейно-бытовой почве, 67 из них тяжкие и особо тяжкие. Также возбуждено 450 уголовных дел по статье «Угроза убийством или причинение тяжкого вреда здоровью».

Профилактика таких преступлений проводится в виде адресной работе с дебоширами, реагирования на их поступки и привлечение к ответственности на ранней стадии конфликта. Сейчас на профилактическом учёте находится более 600 человек, совершивших правонарушения в быту и 1,5 тысячи недобросовестных родителей.