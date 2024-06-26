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В Удмуртии начался приём документов для занесения на региональную Доску почёта

09:40, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии начался приём документов для занесения на региональную Доску почёта
09:40, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Доска Почета
Фото: ИА "Сусанин"
407
0

Документы от кандидатов принимаются до 10 августа.

Ижевск. Удмуртия. Начался приём документов от кандидатов на занесение на Доску почёта Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртской Республики

Занесение на Доску достойных жителей и трудовых коллективов Удмуртии произойдёт ко Дню удмуртской государственности.

Документы от кандидатов принимаются до 10 августа 2024 года по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 25, кабинет 235 (Резиденция главы Удмуртской Республики). Задать вопросы можно по телефону: 8 (3412) 49-71-57.  

09:40, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
407
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Доска Почета