В Удмуртии начался приём документов для занесения на региональную Доску почёта

Ижевск. Удмуртия. Начался приём документов от кандидатов на занесение на Доску почёта Удмуртии. Об этом сообщает пресс-служба администрации главы и правительства Удмуртской Республики

Занесение на Доску достойных жителей и трудовых коллективов Удмуртии произойдёт ко Дню удмуртской государственности.

Документы от кандидатов принимаются до 10 августа 2024 года по адресу: Ижевск, улица Лихвинцева, 25, кабинет 235 (Резиденция главы Удмуртской Республики). Задать вопросы можно по телефону: 8 (3412) 49-71-57.