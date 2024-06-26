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Юные футболисты клуба «Зенит-Ижевск» завоевали второе место на Кубке РФС

08:30, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Юные футболисты клуба «Зенит-Ижевск» завоевали второе место на Кубке РФС
08:30, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Саранск\n#Ижевск\n#футбол\n#Зенит-Ижевск
Фото: РФС
248
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Ижевские спортсмены уступили в финале московскому «Чертаново».

Саранск. Мордовия. В Саранске прошли финальные игры Кубка РФС среди юношеских команд. Команда «Зенит-Ижевск» достойно показала себя на состязаниях. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В борьбе за кубок приняли участие футболисты 2010 года рождения. Первое место заняла московская юношеская команда «Чертанова». Москвичи одержали победу в финальном матче над спортсменами из клуба «Зенит-Ижевск». Игра завершилась со счётом 4:3.

Третье место заняла питерская «Звезда».

08:30, 26 июня, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
248
0
#Саранск\n#Ижевск\n#футбол\n#Зенит-Ижевск