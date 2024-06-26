Юные футболисты клуба «Зенит-Ижевск» завоевали второе место на Кубке РФС

Саранск. Мордовия. В Саранске прошли финальные игры Кубка РФС среди юношеских команд. Команда «Зенит-Ижевск» достойно показала себя на состязаниях. Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В борьбе за кубок приняли участие футболисты 2010 года рождения. Первое место заняла московская юношеская команда «Чертанова». Москвичи одержали победу в финальном матче над спортсменами из клуба «Зенит-Ижевск». Игра завершилась со счётом 4:3.

Третье место заняла питерская «Звезда».