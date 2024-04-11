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428 га территории Удмуртии планируют обработать от борщевика в 2024 году

17:45, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
428 га территории Удмуртии планируют обработать от борщевика в 2024 году
17:45, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
436
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борщевик
Фото: ИА «Сусанин»
436
0

На эти цели направят более 13 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В 15 районах Удмуртии в 2024 году пройдёт обработка от борщевика Сосновского. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета республики со ссылкой на слова министра сельского хозяйства Михаила Юдина.

Всего обработке подвергнут участки общей площадью 428 га в Балезинском, Глазовском, Граховском, Дебесском, Завьяловском, Игринском, Каракулинском, Красногорском, Малопургинском, Сарапульском, Селтинском, Шарканском, Юкаменском, Якшур-Бодьинском и Ярском районах.

Затраты на обработку составят 13,3 млн рублей.

Отмечается, что в 2021 году площадь зарастания борщевиком в Удмуртии составляла 8,4 тыс. га. В 2022 году она сократилась до 8,3 тыс. га, а в 2023 — до 8,2 тыс. га. 

17:45, 11 апреля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
436
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#борщевик