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К народному хору «ZA отцов и сыновей» в Ижевске присоединились более 5 тысяч человек

08:30, 10 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
К народному хору «ZA отцов и сыновей» в Ижевске присоединились более 5 тысяч человек
08:30, 10 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хор\n#песня\n#горожане\n#День Победы\n#спецоперация
Фото: vk.com/olegbekmemetev
588
0

В этом году люди пели не только в честь героев Великой Отечественной войны, но и участников СВО.

Ижевск. Удмуртия. Более 5 тысяч человек присоединились к народному хору «ZA отцов и сыновей» в Ижевске. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло вечером на набережной городского пруда 9 мая. В нем приняли участие матери, жены, дети, жители городов Удмуртии, кадеты, школьники, студенты и все желающие.

Проект народного хора придумал Совет отцов Удмуртии в 2021 году. Теперь горожане третий год подряд собираются вместе, чтобы исполнить песни в память о героях Великой Отечественной войны. В этот раз люди также посвятили свое выступление участникам специальной военной операции. 

Народный хор исполнил песни: «Священная война», «Несокрушимая и легендарная», «Казаки», «Катюша» и песню защитников Донбасса — «Победа за нами».

Напомним, что ранее этот проект назывался «Хор отцов и сыновей» и в 2022 году он также собрал около 5 тыс. граждан

08:30, 10 мая, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
588
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#хор\n#песня\n#горожане\n#День Победы\n#спецоперация