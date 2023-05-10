К народному хору «ZA отцов и сыновей» в Ижевске присоединились более 5 тысяч человек

Ижевск. Удмуртия. Более 5 тысяч человек присоединились к народному хору «ZA отцов и сыновей» в Ижевске. Об этом рассказал глава города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло вечером на набережной городского пруда 9 мая. В нем приняли участие матери, жены, дети, жители городов Удмуртии, кадеты, школьники, студенты и все желающие.

Проект народного хора придумал Совет отцов Удмуртии в 2021 году. Теперь горожане третий год подряд собираются вместе, чтобы исполнить песни в память о героях Великой Отечественной войны. В этот раз люди также посвятили свое выступление участникам специальной военной операции.

Народный хор исполнил песни: «Священная война», «Несокрушимая и легендарная», «Казаки», «Катюша» и песню защитников Донбасса — «Победа за нами».

Напомним, что ранее этот проект назывался «Хор отцов и сыновей» и в 2022 году он также собрал около 5 тыс. граждан.