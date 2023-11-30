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С 1 декабря парковки в центре Ижевска вновь станут платными

15:55, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
С 1 декабря парковки в центре Ижевска вновь станут платными
15:55, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковки
Фото: ИА «Сусанин»
75
0

Ранее мораторий ввели, так как машино-места не могли очистить от снега.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске 30 ноября завершится мораторий на взимание денег за платные парковки. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска. 

С 1 декабря горожанам, которые решат использовать парковочные места в центре города вновь придется платить. Первые 15 минут стоянки для водителей бесплатные, а далее каждый час стоит 35 рублей. Оплата взимается только в будни с 08:00 до 20:00. А вечером, ночью, в выходные и праздничные дни парковки являются бесплатными.

Водителям напоминают, что с помощью камер видеонаблюдения и автомобилей с комплексами «ПаркНет» получается контролировать оплату за использования парковочных мест. Нарушителям выдают штрафы на сумму 2 тыс. рублей.

Напомним, что платные парковки стали бесплатными с 22 ноября. Это связано с тем, что у дорожников не было возможности убрать с них снег. Позднее из-за обильных осадков мораторий продлили до 30 ноября включительно. 

15:55, 30 ноября, 2023
Екатерина Сентемова
журналист
75
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#парковки