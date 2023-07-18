За 6 месяцев 2023 года в Удмуртии брак заключили более 3 тысяч пар

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии за первое полугодие 2023 года органы ЗАГС зарегистрировали 3021 брак. Об этом написала председатель комитета по делам ЗАГС при правительстве Удмуртской Республики Людмила Попова в соцсети «ВКонтакте».

Она отметила, что это на 206 бракосочетаний больше, чем было за аналогичный период в 2022 году.

«Надеемся, что данная положительная тенденция продолжится и в следующие месяцы, особенно в летнее время», — прокомментировала Людмила Попова.

Она отметила, что летние свадьбы пользуются особой популярность из-за ассоциаций с отдыхом, отличным настроением и заманчивой погодой. Помимо этого молодоженов привлекает обширный выбор мест для проведения праздника и меню, наполненное свежими фруктами и ягодами.А также в летний период получаются яркие фотографии с прекрасными видами парков, скверов, набережной и у памятных мест.

«Летнее бракосочетание и свадьба позволяет проявить фантазию и воплотить мечты, запомнится не только молодожёнам, но и гостям! А органы ЗАГС Удмуртии ждут молодые пары в любое время года», — поделилась Людмила Попова.