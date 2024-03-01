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Итоги дня: реструктуризация 400-миллионного долга «Удмуртавтодора» и введение санкций против компаний Удмуртии 

18:09, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Итоги дня: реструктуризация 400-миллионного долга «Удмуртавтодора» и введение санкций против компаний Удмуртии 
18:09, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня
Фото: ИА «Сусанин»
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А также весеннее потепление.

Ижевск. Удмуртия. Главные новости пятницы, 1 марта.

Санкции

Четыре ижевские компании попали под экономические санкции Японии. Островное государство внесло в санкционный список концерн «Калашников», «Аэроскан», Zala Aero и «Спецтехнотрейд». Продукцию этих компаний теперь запрещено поставлять в Японию. 

Потепление

В предстоящие выходные в Удмуртии столбик термометра поднимется до плюсовых температур. В субботу ожидается до -4…+1 градуса, в воскресенье — до +3 градусов. Существенных осадков не ожидается. 

Решение проблемы 

В Удмуртии готовится проект строительства путепровода над ЖД-дорогой, разделяющей Малопургинский и Киясовский районы. На переезде в этом районе, часто возникали транспортные коллапсы. Региональный Минтранс работает над проектом, после чего его должна одобрить госэкспертиза. 

Обжалование штрафов

В Ижевске с момента установления штрафов за невнесение платы за парковку в центре города судами рассмотрено 748 дел по обжалованию постановлений о привлечении водителей к административной ответственности. 453 из них было отменено, рассказали в пресс-службе Судейского сообщества УР.

Голосование за благоустройство

Глава Удмуртии объявил, что 15 марта начнётся голосование (12+) за общественные пространства, которые будут благоустраивать в следующем году. 

Предприятие спасено

В Удмуртии завершается реструктуризация банкротных долгов дорожного предприятия «Удмуртавтодор». 29 февраля было подписано мировое соглашение между АО «Удмуртавтодор», АО «Ижавиа» и Федеральной Налоговой Службой, согласно которой банкротные долги предприятия на сумму до 400 млн рублей будут реструктуризированы. 

18:09, 01 марта, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
135
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#итоги дня