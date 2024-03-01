400 млн рублей долга «Удмуртавтодора» будет реструктуризировано

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии завершается реструктуризация банкротных долгов дорожного предприятия «Удмуртавтодор». Об этом сообщил антикризисный управляющий Александр Синельников.

29 февраля было подписано мировое соглашение между АО «Удмуртавтодор», АО «Ижавиа» и Федеральной Налоговой Службой, согласно которой банкротные долги предприятия на сумму до 400 млн рублей будут реструктуризированы.

«Это является завершающим шагом в реструктуризации банкротных долгов Удмуртского дорожного предприятия. А это значит, что совсем скоро Удмуртавтодор вернется к своей операционной деятельности, возродившимся и окрепшим», — написал гендиректор «Ижавиа» Синельников.

Ранее антикризисный управляющий заявил, что предприятию удалось «вытащить с того света».