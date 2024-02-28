Итоги дня: открытие нового корпуса ижевской школы №87 и выделение Удмуртии средств на соцгазификации 

Ижевск. Удмуртия. Главные новости среды, 28 февраля.

Поддержка матерей

В 2023 году в Удмуртии более 40 тысяч женщин и новорождённых получили медицинские услуги по родовым сертификатам. Всего на эти цели республике выделили более 127 млн рублей.

Дополнительный средства

Комиссия Федерального Собрания по распределению бюджета одобрила выделение Удмуртии дополнительного финансирования на проведение социальной газификации. Республика получит 38 млн рублей.

Модернизация ЗРК

Ижевский электромеханический завод «Купол» начал глубокую модернизацию зенитно-ракетного комплекса «Тор». Боевая машина кратно увеличит свои возможности.

Информация на фасаде

На здании бывшего ТРК «Столица» в Ижевске появился логотип холдинга «Технодинамика», входящего в госкорпорацию «Ростех». В свою очередь, «Технодинамика» объединяет 35 российских заводов и научно-исследовательских институтов авиационной и космической промышленности.

Проблема решена

В ижевской школе №8 на улице Берша решили проблему с нехваткой учебников, которая сложилась в прошлом году.

Новый корпус

В Ижевске открылся новый корпус школы №87. Здесь начали заниматься 8 первых классов.