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Удмуртии выделят 38 млн рублей на социальную газификацию

16:40, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Удмуртии выделят 38 млн рублей на социальную газификацию
16:40, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газификация
Фото: ИА «Сусанин»
35
0

Допфинансирование республика получит в 2024 году.

Ижевск. Удмуртия. Комиссия Федерального Собрания по распределению бюджета одобрила выделение Удмуртии дополнительного финансирования на проведение социальной газификации. Об этом сообщил депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев.

Средства республика получит в 2024 году. 38 млн рублей направят на выплаты субсидий льготникам на покупку и установку газового оборудования. Также деньги пойдут на догазификацию.

В рамках допфинансирования планируется заключить 469 договоров о социальной газификации.

16:40, 28 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
35
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#газификация