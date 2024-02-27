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Самарский суд осудил жителя Удмуртии за призывы к терроризму

09:30, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Самарский суд осудил жителя Удмуртии за призывы к терроризму
09:30, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#призывы к терроризму
Фото: unsplash.com
279
0

Мужчину оштрафовали на 300 тыс. рублей.

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за распространение призывов к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Приговор вынесен Центральным окружным военным судом в Самаре. Житель Удмуртии обвинялся в распространении в интернете публичных призывов к терроризму. Причастность к противоправным действиям выявлена и расследована сотрудниками УФСБ по Удмуртии.

Обвиняемый свою вину признал, и суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.

09:30, 27 февраля, 2024
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
279
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#УФСБ\n#призывы к терроризму