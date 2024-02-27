Самарский суд осудил жителя Удмуртии за призывы к терроризму

Ижевск. Удмуртия. Жителя Удмуртии осудили за распространение призывов к террористической деятельности. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ФСБ.

Приговор вынесен Центральным окружным военным судом в Самаре. Житель Удмуртии обвинялся в распространении в интернете публичных призывов к терроризму. Причастность к противоправным действиям выявлена и расследована сотрудниками УФСБ по Удмуртии.

Обвиняемый свою вину признал, и суд оштрафовал его на 300 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.