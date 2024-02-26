В Можге наградили победителей шашечного турнира имени кавалера ордена Мужества Алексея Городилова

Можга. Удмуртия. В Можге сотрудники и ветераны школы №3 наградили участников ежегодного шашечного турнира, посвящённого памяти кавалера Ордена Мужества Алексея Городилова. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ по Удмуртии.

Сотрудник регионального управления ФСБ Алексей Городилов принимал участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе. В ходе боёв действовал смело и решительно. 22 февраля 2002 года находясь в составе оперативно-следственной группы, следовавшей к месту подрыва транспорта внутренних войск, попал в засаду. Автомобиль прапорщика Городилова вместе с находившимися в нём его боевыми товарищами был обстрелян. Пытаясь вывести машину из-под огня, Алексей Анатольевич получил смертельное ранение.

За проявленную отвагу прапорщика Городилова посмертно наградили орденом Мужества. Его имя с 2017 года носит можгинская школа №3.