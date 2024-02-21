На фасаде ижевской школы №20 открыли мемориальную доску в честь павшего в ходе СВО выпускника

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске на фасаде школы №20 увековечили память её выпускника Романа Степанова, павшего в боях специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ижевска.

Роман Степанов родился в Алнашах, но окончил ижевскую школу №20. После выпуска он учился в Ижевском индустриальном техникуме, затем прошёл срочную службу. Демобилизовавшись из армии, Роман Степанов поступил на службу в ижевскую пожарно-спасательную часть №8.

В марте прошлого года мужчина отправился добровольцем в зону СВО и отдал жизнь в тяжелейших боях. За проявленную отвагу его посмертно наградили орденом Мужества.