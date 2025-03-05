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Поиск по тегу: #Удмуртия #Ижевск #Можга
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В Ижевске с 24 марта стартует приём заявок от кандидатов на вступление в Молодежный парламент

17:01, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Ижевске с 24 марта стартует приём заявок от кандидатов на вступление в Молодежный парламент
17:01, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Молодёжный парламент
Источник фото: ИА «Сусанин»
162
0

Имена молодых парламентариев объявят в начале июня. 

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске прошло заседание оргкомитета по формированию пятого созыва Молодежного парламента города. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

В ходе заседания были утверждены сроки проведения конкурса, включая подачу заявок, представление конкурсных работ и публичную защиту проектов.

«Мы надеемся, что новый состав Молодежного парламента будет состоять из активной, творческой и талантливой молодежи, которая готова участвовать в развитии Ижевска», – подчеркнул председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

В состав Молодёжного парламента войдёт 35 человек. Участвовать в конкурсе могут граждане России в возрасте от 16 до 36 лет, проживающие в Ижевске. Срок полномочий созыва – 2 года.

Конкурс пройдёт в три этапа. С 24 марта по 30 апреля 2025 года кандидаты должны подать заявочные документы, подтверждающие их подготовку и общественную поддержку. С 13 по 19 мая оргкомитет рассмотрит конкурсные работы, а со 2 по 5 июня кандидаты проведут публичную защиту своих проектов.

Итоги конкурса будут объявлены 6 июня. Подробная информация о требованиях к участникам и необходимых документах появится на официальном сайте Ижевска после 10 марта.

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17:01, 05 марта, 2025
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
162
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Молодёжный парламент