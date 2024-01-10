Предприниматели Удмуртии выступили за снятие ограничений количества сроков работы на посту бизнес-омбудсмена республики

Ижевск. Удмуртия. Общественные объединения предпринимателей Удмуртии выступили за внесение изменений в закон «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Удмуртской Республике». Корректировка может коснуться части 2 статьи 7 данного закона, в которой говорится, что одно и то же лицо не может занимать этот пост более чем два срока подряд.

В адрес Госсовета республики и главы региона были направлены соответствующие обращения. Письма были опубликованы руководителем общественной организации УРОО «Предприниматели Удмуртии» Александром Бабушкиным.

Предприниматели обратились в региональный парламент с просьбой инициировать снятие ограничений на количество сроков работы одного и того же лица на посту бизнес-омбудсмена Удмуртии. Из письма следует, что такие меры уже были приняты в Нижегородской, Орловской, Ярославской, Свердловской областях и в ряде других регионов.

В настоящий момент обязанности уполномоченного по защите прав предпринимателей Удмуртии исполняет Александр Прасолов. 27 декабря минувшего года закончился второй срок его полномочий. В письме к главе Удмуртии предприниматели отметили хорошую работу бизнес-омбудсмена.

«За время работы он зарекомендовал себя как человек небезразличный к проблемам предпринимательства, способный с ограниченным кадровым ресурсом активно и эффективно защищать законные права и интересы бизнеса. В результате эффективной работы Александра Прасолова и прокуратуры республики с госорганами Удмуртии, наш регион занял первое место в рейтинге самого низкого административного давления на бизнес», — говорится в письме, адресованном главе Удмуртии.

Предпринимателям ответила первый зампред правительства Удмуртии Ольга Абрамова, которая оценила высокий вклад Прасолова в развитие предпринимательства республики.

Председатель постоянной комиссии Госсовета Удмуртии по экономической политике, промышленности и инвестициям Тимур Ягафаров ответил предпринимателям, что их предложение по внесению изменения в закон будет учтено. Подготовка поправок уже началась.

«В своём ответе правительство Удмуртии высоко оценивает заслуги уполномоченного, но в тоже время ссылается на то, что невозможно занимать должность три срока подряд. Если действительно дело только в изменении законодательства и Госсовет примет поправки в закон о сроках, тогда мы можем надеяться, что Александр Бречалов пойдёт навстречу просьбам предпринимателей и назначит Прасолова на новый срок», — рассказал руководитель УРОО «Предприниматели Удмуртии» Александр Бабушкин.

Напомним, Александр Прасолов был назначался на должность бизнес-омбудсмена республики в 2013 и 2018 годах.