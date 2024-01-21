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Ярослав Семенов опроверг информацию о нехватке бензина на заправках Удмуртии

11:50, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ярослав Семенов опроверг информацию о нехватке бензина на заправках Удмуртии
11:50, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
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0
#Удмуртия\n#бензин
Фото: unsplash.com (engin akyurt)
393
0

Некоторые проблемы возникли только на заправках «Татнефти».

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своём телеграм-канале прокомментировал информацию о нехватке бензина на заправках региона. 

Премьер-министр рассказал, что 20 января в интернете стали распространять информацию, что на заправках Удмуртии не хватает бензина. Он опроверг эти домыслы и сообщил, что подобные проблемы наблюдаются только на заправках «Татнефти», что связано с перекрытием федеральной дороги со стороны Татарстана. 

«По информации коллег-соседей, сегодня ограничения могут быть сняты. У нас они пока сохраняются. Пропускаем только легковой транспорт, грузовики с продуктами питания и сельхозпроизводителей», — заявил Ярослав Семенов.

Напомним, что временные ограничения движения грузовиков и автобусов по федеральной трассе М-7 «Волга» и ряду дорог регионального значения действуют с 19 января. 

11:50, 21 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
393
0
#Удмуртия\n#бензин