Ярослав Семенов опроверг информацию о нехватке бензина на заправках Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Председатель правительства Удмуртии Ярослав Семенов в своём телеграм-канале прокомментировал информацию о нехватке бензина на заправках региона.

Премьер-министр рассказал, что 20 января в интернете стали распространять информацию, что на заправках Удмуртии не хватает бензина. Он опроверг эти домыслы и сообщил, что подобные проблемы наблюдаются только на заправках «Татнефти», что связано с перекрытием федеральной дороги со стороны Татарстана.

«По информации коллег-соседей, сегодня ограничения могут быть сняты. У нас они пока сохраняются. Пропускаем только легковой транспорт, грузовики с продуктами питания и сельхозпроизводителей», — заявил Ярослав Семенов.

Напомним, что временные ограничения движения грузовиков и автобусов по федеральной трассе М-7 «Волга» и ряду дорог регионального значения действуют с 19 января.