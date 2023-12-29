В Новогоднюю ночь температура воздуха в Ижевске опустится до -18 градусов

Ижевск. Удмуртия. Синоптики дали прогноз погоды в Удмуртии на последние дни декабря и начало 2024 года. Как сообщили в региональном Гидрометцентре, в новогоднюю ночь на территории республики ожидается контрастные температуры воздуха.

В республике начинает значительно холодать. В предстоящую ночь столбики термометра покажут -13…-18 градусов. В северных районах Удмуртии температура воздуха опустится до -20. В субботу днём до -10…-15. Осадков не ожидается.

В ночь на 31 января в центре и южных районах Удмуртии похолодает до -20…-25 градусов. Днём по республике температура воздуха окажется в пределах -9…-20 градусов. Местами пройдёт снег.

В новогоднюю ночь жителей Удмуртии ждёт контрастная температура воздуха. В Южных районах — до -14…-19, в центральных и северных — до -17…-23. В Ижевске ожидается до -16…-18 градусов. Местами выпадет снег.

1 января столбики термометра покажут -14…-19 градусов. Возможен снег. По предварительным данным, 2 января температура воздуха в республике опустится до -21…-29 градусов.