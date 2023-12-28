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К участию в деле экс-директора «ТПО ЖКХ Удмуртии» Ивана Ястреба привлекли конкурсного управляющего потерпевший фирмы

15:15, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
К участию в деле экс-директора «ТПО ЖКХ Удмуртии» Ивана Ястреба привлекли конкурсного управляющего потерпевший фирмы
15:15, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#Иван Ястреб
Фото: объединённая пресс-служба судов Удмуртии.
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Судебное заседание было отложено на 11 января 2024 года.

Ижевск. Удмуртия. В Октябрьском районном суде Ижевска прошло заседание по уголовному делу о злоупотреблении должностными полномочиями экс-руководителем предприятия «ТПО ЖКХ УР» Иваном Ястребом. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Удмуртии.

Судебное заседание было отложено на 11 января 2024 года. Это было сделано в связи с привлечением к участию в деле конкурсного управляющего потерпевшей компании, которую признали банкротом.

Напомним, следствие установило, что Иван Ястреб, занимая пост директора предприятия, с октября по декабрь 2019 года при закупке строительных материалов завышал их стоимость. Материалы закупались для строительства детских садов в рамках нацпроекта «Демография». 

15:15, 28 декабря, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
16
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#уголовное дело\n#Иван Ястреб