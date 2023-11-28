Экс-директора «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики» Ивана Ястреба вновь ждет суд

Ижевск. Удмуртия. Бывшего руководителя предприятия «ТПО ЖКХ УР», экс-министра строительства Удмуртии Ивана Ястреба вновь ждет суд — его обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по Удмуртии.

Следствие установило, что Иван Ястреб, занимая пост директора предприятия, с октября по декабрь 2019 года при закупке строительных материалов завышал их стоимость. Отмечается, что материалы закупались для строительства детских садов в рамках нацпроекта «Демография». Таким образом «ТПО ЖКХ УР» потеряло 3,9 млн рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 285 УК России («Злоупотребление должностными полномочиями»). Чтобы возместить нанесенный ущерб, на имущество Ивана Ястреба наложили арест, в том числе на его банковские счета и автомобиль. Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Напомним, что Иван Ястреб начал работать в «ТПО ЖКХ Удмуртской Республики» в начале 2019 года. В 2020 году его обвинили в получении двух взяток в особо крупном размере. Верховный суд республики отклонил апелляцию о переводе бывшего министра строительства Удмуртии под домашний арест.

В августе 2021 года Иван Ястреб вместе с его посредником признались в получении взятки. В июне 2022 года обвиняемый выступил в суде с последним словом и попросил не назначать ему реальный срок. В результате суд приговорил его к 6 годам колонии и оштрафовал на 14 млн рублей, а позднее с мужчины дополнительно взыскали более 5 млн рублей.