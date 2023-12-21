В Ижевске ищут подрядчика по содержанию Центральной площади

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске идёт конкурс по определению подрядчика по содержанию Центральной площади в 2024 году. Соответствующая информация опубликована на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит содержать тротуары и другие объекты благоустройства, инженерные коммуникации. Проводить уборку пространства и поддерживание систем в работоспособном состоянии.

Начальная цена контракта составляет 30 млн 700 тыс. рублей. Приём заявок от потенциальных подрядчиков закончен, идёт работа комиссии.