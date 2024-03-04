6 марта в Удмуртии проверят работу сирен штаба гражданской обороны

Ижевск. Удмуртия. 5-6 марта в Удмуртии пройдут командно-штабные учения по отработке действий по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях Удмуртии.

В среду, 6 марта, около 10:40 также пройдёт проверка работы систем оповещения и информирования населения республики с запуском электросирен, громкоговорителей и замещением эфира на телеканалах.

«Просьба для населения сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб», — подчеркнули в ведомстве.