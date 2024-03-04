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6 марта в Удмуртии проверят работу сирен штаба гражданской обороны

14:05, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
6 марта в Удмуртии проверят работу сирен штаба гражданской обороны
14:05, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
263
0
#Удмуртия\n#гражданская оборона\n#общественная безопасность
Фото: @arzik2
263
0

Жителей просят сохранять спокойствие.

Ижевск. Удмуртия. 5-6 марта в Удмуртии пройдут командно-штабные учения по отработке действий по ликвидации последствий ЧС, вызванных весенним половодьем и природными пожарами. Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по республике, тренировки пройдут во всех муниципальных образованиях Удмуртии.

В среду, 6 марта, около 10:40 также пройдёт проверка работы систем оповещения и информирования населения республики с запуском электросирен, громкоговорителей и замещением эфира на телеканалах.

«Просьба для населения сохранять спокойствие, не поддаваться панике, не мешать проезду специального автотранспорта и работе оперативных служб», — подчеркнули в ведомстве.

14:05, 04 марта, 2024
Дмитрий Стрелков
журналист
263
0
#Удмуртия\n#гражданская оборона\n#общественная безопасность