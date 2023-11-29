В Удмуртии за экстремизм осудили заключённого одной из колоний

Завьялово. Удмуртия. Заключённого одной из колоний в Завьяловском районе Удмуртии осудили за призывы к экстремизму. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего с 2018 года. Мужчина в кругу заключённых призывал к насильственным действиям в отношении людей с неславянской внешностью.

На суде обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии особого режима. Также мужчину лишили права вести педагогическую деятельность сроком на три года.