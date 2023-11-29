Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Nonamegroup. У качества есть имя Лонгрид Александровский собор: история одного изъятия Лонгрид Ижевский «Дом №1» Лонгрид

В Удмуртии за экстремизм осудили заключённого одной из колоний

11:40, 29 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
В Удмуртии за экстремизм осудили заключённого одной из колоний
11:40, 29 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд
Фото: ИА «Сусанин»
50
0

Мужчина призывал к насилию в отношении людей неславянской внешности.

Завьялово. Удмуртия. Заключённого одной из колоний в Завьяловском районе Удмуртии осудили за призывы к экстремизму. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов республики.

Мужчина отбывал наказание за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего с 2018 года. Мужчина в кругу заключённых призывал к насильственным действиям в отношении людей с неславянской внешностью.

На суде обвиняемый свою вину признал и раскаялся. Ему назначено наказание в виде 6 лет лишения свободы в колонии особого режима. Также мужчину лишили права вести педагогическую деятельность сроком на три года.

11:40, 29 ноября, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
50
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#суд