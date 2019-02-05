Экс-министр строительства Удмуртии Иван Ястреб останется работать в сфере ЖКХ

Бывший руководитель ведомства возглавил ГУП «ТПО ЖКХ».

Ижевск. Удмуртия. Бывший министр строительства и ЖКХ Удмуртии Иван Ястреб возглавил ГУП «Территориальное производственное объединение жилищно-коммунального хозяйства Удмуртской Республики». Об этом «Сусанину» сообщили на предприятии.

Ястреб приступил к работе 26 января 2019 года.

По данным информационной системы Seldon.Basis выручка предприятия в 2017 году составила более 103,6 млн рублей при чистой прибыли в 258 тыс. В 2016 году убыток ГУПа составил более 19,3 млн рублей.

Ранее производственным объединением руководил Александр Воробьев. Он занимал эту должность с 2002 года. 25 января теперь уже бывший гендиректор написал заявление об увольнении по собственному желанию. О причинах ухода с руководящей должности в предприятии не рассказали.

Об освобождении должности министра строительства Ястребом стало известно 25 января 2019 года. В указе, который разместили на сайте главы и правительства Удмуртии, было сказано, что чиновник покидает руководящую должность в связи с прекращением трудового договора по соглашению сторон.

Обязанности руководителя ведомства сейчас исполняет Дмитрий Сурнин – бывший первый заместитель Ястреба. Он перешел на работу в кабинет министров из городской думы, являлся членом фракции КПРФ.