С ижевчанами обсудят благоустройство Южного парка

Ижевск. Удмуртия. Сообщество городских общественных пространств «Парки Ижевска» приглашает горожан обсудить благоустройство Южного парка.

Встреча запланирована на 26 сентября, она пройдет с 18:30 до 21:00 в актовом зале администрации Ленинского района на улице Азина, 146.

Южным парком считается прилегающий к микрорайону Шунды лесной массив. Сейчас здесь есть только тропа здоровья. Жители Ижевска обсудят проблемы и преимущества этой территории, а также помогут сформировать задание на развитие Южного парка.

Прийти на встречу могут все желающие, но для этого нужно заранее зарегистрироваться по ссылке. Организаторы должны знать точное количество человек, чтобы организовать эффективную работу.