Для обхода закрытой территории школы №52 в Ижевске сделают тротуар

Ижевск. Удмуртия. У школы №52 в ижевском микрорайоне Буммаш строится новый тротуар, по которому люди смогут обходить территорию школы, на которую теперь закрыт доступ посторонним. Об этом у себя в соцсетях сообщил председатель Гордумы Ижевска Фарит Губаев.

«После трагедии в ижевской школе №88 все территории школ закрыты для посторонних. В том числе и те, через которые традиционно проходил пешеходный трафик из-за отсутствия рядом альтернативных тротуаров. В моем округе наибольшие неудобства жителям принесло закрытие территории школы №52 на трамвайном кольце. Через школьный двор люди всегда ходили от остановки и с рынка на улицу 9-го Января. Обойти школу было сложно: с одной стороны — к школе примыкал детсад с общим забором, с другой – зеленые заросли у речки без намека на тротуар», — рассказал о ситуации Губаев.

Проблему решают по программе «Пешеходный Ижевск» и с помощью реестра наказов избирателей депутатам Городской думы. Сейчас между школой №52 и детским садом отведена зона для тротуара, где уже подходит к концу строительство пешеходной дорожки. По ней можно будет пройти от трамвайного кольца к улице 9 Января.

Также установлено ограждение на новой границе школьной территории.



Напомним, по программе «Пешеходный Ижевск» отремонтировано уже больше половины из запланированных тротуаров.