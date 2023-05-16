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На въезде в Юкаменское установили приветственный плакат 

11:50, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
На въезде в Юкаменское установили приветственный плакат 
11:50, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
149
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#точка притяжения
Фото: пресс-служба Юкаменского района
149
0

На баннере можно увидеть достопримечательности и герб села. 

Юкаменское. Удмуртия. На въезде в село Юкаменское установили приветственный баннер. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации. 

«Всех, кто приезжает к нам в село Юкаменское, встречает и провожает новый, яркий баннер», — говорится в сообщении. 

На приветственной стороне баннера можно увидеть карту района, его герб, а также достопримечательности села. На провожающей части плаката красуются италмасы.

Напомним, в декабре прошлого года на въезде в деревню Кузебаево Алнашского района установили изготовленную из дерева приветственную стелу.

11:50, 16 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
149
0
#Юкаменское\n#Удмуртия\n#точка притяжения