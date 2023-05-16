На въезде в Юкаменское установили приветственный плакат 

Юкаменское. Удмуртия. На въезде в село Юкаменское установили приветственный баннер. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

«Всех, кто приезжает к нам в село Юкаменское, встречает и провожает новый, яркий баннер», — говорится в сообщении.

На приветственной стороне баннера можно увидеть карту района, его герб, а также достопримечательности села. На провожающей части плаката красуются италмасы.

Напомним, в декабре прошлого года на въезде в деревню Кузебаево Алнашского района установили изготовленную из дерева приветственную стелу.