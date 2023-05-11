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Патриарх Кирилл наградил удмуртского митрополита Викторина орденом Димитрия Донского

13:02, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
Патриарх Кирилл наградил удмуртского митрополита Викторина орденом Димитрия Донского
13:02, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Патриарх Кирилл\n#митрополит Викторин
Фото: пресс-служба Удмуртской епархии
73
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Предстоятель Русской Православной церкви также поздравил владыку Викторина с 70-летием. 

Ижевск. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин был удостоен ордена благоверного князя Димитрия Донского II степени. Об этом сообщает пресс-служба региональной епархии. 

Патриарх Кирилл написал владыке Викторину поздравительное письмо, в котором отметил вклад митрополита в восстановление и строительство новых храмов, а также организацию жизни в них. 

«Отрадно, что Вы уделяли внимание не только воссозданию внешнего облика порушенных и возводимых церквей, но и прикладывали усилия к должному устроению и дальнейшему развитию приходской жизни. Весом Ваш вклад и в окормление военнослужащих в горячих точках, а также в организацию казачьего общества в Удмуртии», — говорится в патриаршем письме. 

Также предстоятель РПЦ поздравил митрополита с 70-летним юбилеем, который тот отмечал 10 мая. 

13:02, 11 мая, 2023
Юрий Абашев
Выпускающий редактор
73
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Патриарх Кирилл\n#митрополит Викторин