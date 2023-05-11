Патриарх Кирилл наградил удмуртского митрополита Викторина орденом Димитрия Донского

Ижевск. Удмуртия. Митрополит Ижевский и Удмуртский Викторин был удостоен ордена благоверного князя Димитрия Донского II степени. Об этом сообщает пресс-служба региональной епархии.

Патриарх Кирилл написал владыке Викторину поздравительное письмо, в котором отметил вклад митрополита в восстановление и строительство новых храмов, а также организацию жизни в них.

«Отрадно, что Вы уделяли внимание не только воссозданию внешнего облика порушенных и возводимых церквей, но и прикладывали усилия к должному устроению и дальнейшему развитию приходской жизни. Весом Ваш вклад и в окормление военнослужащих в горячих точках, а также в организацию казачьего общества в Удмуртии», — говорится в патриаршем письме.

Также предстоятель РПЦ поздравил митрополита с 70-летним юбилеем, который тот отмечал 10 мая.